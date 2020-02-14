Kars'ta 2020 Ocak ayında 249 konutun satışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta 2020 Ocak ayında 249 konutun satışı yapıldı - Son Dakika

Kars'ta 2020 Ocak ayında 249 konutun satışı yapıldı

6 saat önce

Kars'ta Ocak ayında 249 konut satılarak el değiştirdi.

Kars'ta 2020 Ocak ayında 249 konutun satışı yapıldı, System.String[]

Kars'ta Ocak ayında 249 konut satılarak el değiştirdi. Bu sayı Türkiye genelinde ise 113 bin 615 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır'da 2020 Ocak ayında toplam 479 konut satılarak el değiştirdi.


TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında artarak 113 bin 615 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.


TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise konut satışı şöyle sıralandı. Ağrı'da 116 konut, Kars'ta 249, Iğdır'da 103 konut ve Ardahan'da 2020 Ocak ayında 11 konut satış sonucu el değiştirdi. - KARS

Ardahan, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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