KARS'TA 21 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

KARS'ta düzensiz göçmen ticareti yapan çeteyi çökertmek için polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kentin farklı noktalarına düzenlenen operasyonlarla düzensiz göçmenleri para karşılığında barındırdığı, sahte kimlik ve belge sağladığı ve başka illere nakillerini yaptığı iddia edilen Afganistan uyruklu 21 kişi kaldıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyete getirilen şüphelerden 8'i ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Ş.A. (21), G.M.S. (22), M.H. (21) ve A.S.H. (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Afganistan uyruklu şahsın ise sınır dışı edilmek üzere idari işlemleri devam ediyor.