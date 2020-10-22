Kars'ta 24 işyerine Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 24 işyeri sahipleri uyarıldı.
Kars'ta Kovid-19 denetimleri Valilik Salgın Denetim ekipleri, tarafından aralıksız devam ediyor.
Salgın Denetim ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde 135 kafe-restoran, 15 çay evi, 35 otel denetlendi.
Denetimlerde eksiklikleri görülen 24 işyerine uyarı yapıldı.
Kent genelinde korona virüs denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS
- Kaynak: İHA
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