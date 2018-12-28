Kars'ta 28 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Kars'ta kar yağışı ve tipiden 28 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipiden 28 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.



Kars'ta gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi 28 köyün kentle bağlantısını kesti. Kar yağışı ve tipiden Kars Merkeze bağlı 3, Arpaçay'da 4, Digor'da 7, Sarıkamış'ta 5 ve Susuz'da 9 olmak üzere toplam 28 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Açılan köy yollarını ise tipi tekrar dolduruyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri aynı anda bir çok noktada çalışma yapıyor.



"Kars Valiliği soğuk havaya karşı vatandaşları uyardı"



Öte yandan kar yağışının ardından Kars'ta hava sıcaklığının bu akşam 8 ile 10 derece düşeceği ileri sürülürken, Kars Valiliği'de konuyla ilgili vatandaşları uyardı.



Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "28 Aralık 2018 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ilimizde etkisini gösterecek olan aşırı soğuk hava kütlesi sebebiyle sıcaklıklarda 8 ile 10 derece düşüş beklenmektedir. Soğuk havaların 01 Ocak 2019 Salı gününe kadar etkisini göstermesi tahmin edilmektedir. Bu nedenle; vatandaşlarımızın gerek sağlıkları gerekse trafik açısından buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - KARS

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