Son Dakika Haberleri: Kars'ta 29 bin fidan toprakla buluşacak
Son Dakika Yaşam Kars'ta 29 bin fidan toprakla buluşacak

Kars'ta 29 bin fidan toprakla buluşacak

7 saat önce

Kars Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım'da 29 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Kars'ta 29 bin fidan toprakla buluşacak, System.String[]

Kars Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım'da 29 bin fidanı toprakla buluşturacak.


Kars Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gelin 11 Kasım 2019'da siz de "Geleceğe Nefes" seferberliğimize katılın, geleceğe nefes olun. 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz" denildi.


Yapılan açıklamada ayrıca Türkiye'yi Guinness Rekorlar Kitabı'na taşıyacak bu ağaçlandırma seferberliğine 'Geleceğe Nefes' adını verdiklerini de belirtildi.


Kars Valiliği ve Kafkas Üniversitesinin destekleri ile 1.000 adet fidanın Kars Merkez, Kafkas Üniversitesi kampüs Ağaçlandırması alanına, Kağızman Kaymakamlığı ve Kağızman Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile 17 bin 700 adet fidanın Kağızman'ın Şahindere Ağaçlandırma sahasına, Kağızman Belediyesinin destekleri ile bin 300 adet fidanın Kağızman'ın, Toprakkale Mezarlık Ağaçlandırma sahasına, Sarıkamış Kaymakamlığının destekleri ile 6 bin adet fidanın Sarıkamış'ın 15 Temmuz Şehitler Ormanına ve Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile 3 bin adet fidanın Sarıkamış'ta Okul ve Kurum Ağaçlandırmaları sahasına dikilecek.


Kars MÜSİAD, SİTE TELEKOM AŞ. ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası fidan dikim noktalarında ikramlarda bulunacak. Ayrıca Kars'ta bulunan birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları fidan dikim etkinliğine destek verecekleri öğrenildi. - KARS

Orman İşletme Müdürlüğü, Kağızman, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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