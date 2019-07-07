Kars'ta 3 bin 552 kök kenevir ele geçirildi
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Kars'ta jandarma ekipleri 6 şüpheli şahsın bahçesinde yaptığı aramada toplam 3 bin 552 kök kenevir ele geçirdi.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
'ta jandarma ekipleri 6 şüpheli şahsın bahçesinde yaptığı aramada toplam 3 bin 552 kök kenevir ele geçirdi.
Kars İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şubesi ve Arpaçay
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Arpaçay'da ortaklaşa icra ettikleri Narkotik
Tespit Planı kapsamında 6 şüpheli şahsa ait ev bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 3 bin 552 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi olay mahallinde yakılarak imha edildi.
Olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı. - KARS
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