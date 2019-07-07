Son Dakika Haberleri: Kars'ta 3 bin 552 kök kenevir ele geçirildi
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Kars'ta 3 bin 552 kök kenevir ele geçirildi

58 dakika önce

Kars'ta jandarma ekipleri 6 şüpheli şahsın bahçesinde yaptığı aramada toplam 3 bin 552 kök kenevir ele geçirdi.

Kars'ta 3 bin 552 kök kenevir ele geçirildi, System.String[]
Kars'ta jandarma ekipleri 6 şüpheli şahsın bahçesinde yaptığı aramada toplam 3 bin 552 kök kenevir ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Arpaçay'da ortaklaşa icra ettikleri Narkotik Tespit Planı kapsamında 6 şüpheli şahsa ait ev bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 3 bin 552 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi olay mahallinde yakılarak imha edildi.

Olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
Jandarma, Kenevir, Kars, 3. Sayfa
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