Kars'ta 3 jandarma yaralandı, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonda, 3 jandarma personelinin yaralandığını ve yaralı personellerin hastaneye sevk edildiğini de bildirdi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği de vurgulandı. - ANKARA