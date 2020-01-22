Kars'ta 3 kilo uyuşturucu dedektör köpek Odin'e takıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta 3 kilo uyuşturucu dedektör köpek Odin'e takıldı - Son Dakika

Kars'ta 3 kilo uyuşturucu dedektör köpek Odin'e takıldı

7 saat önce

Kars'ta polis, düzenlediği operasyonda 2 kilogram reçine esrar, 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Kars'ta 3 kilo uyuşturucu dedektör köpek Odin'e takıldı, System.String[]

Kars'ta polis, düzenlediği operasyonda 2 kilogram reçine esrar, 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalarda, takip ve analiz sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri n içerisinde bulunduğu ticari taksi Kars- Digor karayolunda durdurdu.


İkisi yabancı uyruklu 4 kişinin içinde bulunduğu araçta narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle arama yapıldı. Yapılan aramada, 4 parça halinde 2 kilogram reçine esrar, 2 parça halinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 15 bin kullanımlık olduğu belirlendi.


Öte yandan olayla ilgili yabancı uyruklu G.M.H, ve M.M, ile G.S. ve Y.S, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçu kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARS

Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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