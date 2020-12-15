Kars'ta 3 köy Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika

Kars'ta 3 köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
- Kaynak: AA
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