Kars'ta 3 köyde daha Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Kars'ta 3 köyde daha Kovid-19 karantinası başlatıldı

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı.

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Hapanlı, Eşmeyazı ile Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde karantina uygulanması kararı alındı. Köylere giriş ve çıkışlar da durduruldu. Kentte gün içinde Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyü karantinaya alınmıştı.

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