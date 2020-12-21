Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Alisofu, Belencik ve Şehitemin köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika