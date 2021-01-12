Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Kars'ta 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Digor'a bağlı Kocaköy, Kağızman'a bağlı Denizgölü ve Karakuş köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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