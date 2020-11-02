Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

02.11.2020 17:39
Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı, System.String[]

Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılıp, toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Arazoğlu, Karakaş ve Kağızman ilçesine bağlı Değirmendere köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı 3 köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

Değirmendere, Kağızman, toplum, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika


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