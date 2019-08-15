Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:18
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