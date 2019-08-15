Son Dakika Haberleri: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:18 
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