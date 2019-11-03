Son Dakika Haberleri: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma özel harekat ekipleri tarafından Kars'ta düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma özel harekat ekipleri tarafından Kars'ta düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:18 Kaynak: DHA
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