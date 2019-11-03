Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma özel harekat ekipleri tarafından Kars'ta düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:37 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma özel harekat ekipleri tarafından Kars'ta düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
ANKARA, -
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