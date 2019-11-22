Kars'ta 3'ü eski 4 polise FETÖ/PDY gözaltısı
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Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 3'ü meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 3'ü meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevdeki ve meslekten ihraç edilen FETÖ üyesi polislerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 1 eski emniyet amiri, 2 eski polis ve aktif görevde olan 1 polis memuru gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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