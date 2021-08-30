Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören; Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde çelenklerin sunumu, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program daha tebriklerin kabulüyle devam etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Program yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, resmi geçit töreni düzenlendi.

Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören, protokol üyelerinin çelenk koyması ile başlarken Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Öksüz, Şehitlik defterini imzaladı. Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Yüce milletimizin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'ni kutlamak, aynı zamanda vatan uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi anmak için şehitlerimizin manevi huzurundayız.

Kahraman ecdadımızın 7'den 70'e tüm fertleriyle kazandığı tarihin kaydettiği ender zaferlerden birisi olan 30 Ağustos Zaferi ile vatanımız işgalden kurtarılmış ve cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. 30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu eşsiz zafer, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, özgürlüğüne ve kutsal değerlerine olan aşkı ve inancının eseridir" dedi.

Öksüz, "Canlarınızı ve kanlarınızı uğrunda feda ederek miras bıraktığınız bu kutsal vatanın her zerresinin bizlere mukaddes emanetiniz olduğunun şuurundayız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı ve bizleri millet yapan değerlerimizi koruma uğrunda bizlere ilham kaynağı olan şehadet ruhunu ilelebet yaşatmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha yürekten haykırıyoruz. Bu toprakların vatanımız olarak kalması için gösterdiğiniz fedakarlıklar, yüce Türk milletinin kalbinde ve şanlı Türk direnişi tarihinde her zaman müstesna bir yer işgal edecek ve gelecek kuşaklar sizleri minnetle anacaktır. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşları olmak üzere, yıl dönümünü kutladığımız büyük zafer ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Program daha sonra protokol üyelerinin şehitliği gezmesi ve şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakılması ile sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. - KARS