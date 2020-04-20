Kars'ta 30 köye toplulaştırma çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kars'ta 30 köye toplulaştırma çalışması yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Kars'ta 30 köye toplulaştırma çalışması yapıldı

6 saat önce

Kars Barajı Sulaması kapsamında 30 köyde toplulaştırma çalışması yapılarak vatandaşlara yeni yerleri teslim edildi.

Kars'ta 30 köye toplulaştırma çalışması yapıldı, System.String[]

Kars Barajı Sulaması kapsamında 30 köyde toplulaştırma çalışması yapılarak vatandaşlara yeni yerleri teslim edildi.


Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kars Barajı 1. Kısım Sulaması İnşaatı Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi işinde sona gelindi. Toplamda 330 bin dekar alanda ve 30 köyde yapılan toplulaştırma çalışmalarında 5 köyün tescil işlemleri tamamlanarak yeni tapular vatandaşlara dağıtıldı. Kalan 25 köyde ise vatandaşlara yeni yerleri, ekim dönemi öncesinde teslim edilerek, tescil çalışmalarına başlandı.


Toplulaştırma öncesi 11 bin 161 olan parsel sayısı yapılan toplulaştırma işleminden sonra 7.043 parsele düşürülerek yüzde 37 oranında toplulaştırma sağlandı Toplulaştırma çalışmaları sonrası tarla içi ulaşım yolu olmayan parsellerin kalmaması için tüm parsellere ulaşımı sağlamak adına 922 kilometre tarla içi ulaşım yolu teşkil edilerek reglaj çalışmaları tamamlandı. Ayrıca tarıma elverişsiz arazilerin tarıma kazandırılması adına proje sahasında vatandaş parselleri içerisinde kalan yaklaşık 946 bin ton taşın temizlenmesi çalışmaları başlanılmış olup, çalışmalar devam ediyor.


Yapılan proje ile parçalı araziler birleştirilerek zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanmış, tarımsal faaliyet yapılmayan küçük araziler tarıma kazandırılıp milli gelirde artış sağlanması amaçlanıyor. Yapılan toplulaştırma çalışması sonrası, oluşan yeni parsellerin düzenli hale gelmesi, her parsele ulaşım sağlayan tarla içi yolların yapılması ve parsellerin birleştirilerek işletmeye uygun hale getirilmesi nedeniyle çevrede yer alan diğer köylerden de arazilerinin toplulaştırılması amacıyla yoğun başvurular oldu. Bu çerçevede 2020 yılı yatırım programına alınan Kars Arpaçay Ovası Sulaması AT ve TİGH Projesi kapsamında söz konusu taleplerin de karşılanması amaçlanmış olup, hazırlıklar devam ediyor. - KARS

Devlet Su İşleri, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:13 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi ESENYURT'TA O GÖRÜNTÜLERE CEZA YAĞDI Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,93'ten işlem görüyor
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız         
17:46
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor         
17:11
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi         
17:04
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak         
16:44
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti         
16:25
Benzine 5 kuruş indirim geldi Benzine 5 kuruş indirim geldi         
16:24
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı         
16:22
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı         
15:59
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti         
15:54
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:48
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi         
15:43
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü         
15:42
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar         
15:29
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin         
15:27
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü         
15:15
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 17:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta 30 köye toplulaştırma çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]