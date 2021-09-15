Üye Girişi
Kars'ta "34. Ahilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Kars'ta "34. Ahilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

15.09.2021 16:49
Kars'ta

Kars'ta "34. Ahilik Haftası" dolasıyla etkinlik düzenlendi.

Kars'ta "34. Ahilik Haftası" dolasıyla etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunulmasıyla süren programda, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Cüneyt İpteş, "Anadolu'da iktisadi düşünce ve Ahilik" konulu konferans verdi.

Programa, Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kars Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, çeşitli mesleklerden usta, kalfa ve çıraklar katıldı.

Törende, yılın ahisi, kalfası ve çıraklarına Doğu, Aygün ve Ayçiçek tarafından kuşakları bağlanarak plaket ve hediyeler verildi.

Vali yardımcısı Doğu, buradaki konuşmasında Anadolu'ya özgü bir kurum olan Ahilik kurumunu meydana getiren milletin, o dönemde birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve insan sevgisini esas alan anlayışla, bir çatı altında birlikte yaşayabilmeyi, iş ve meslek sahibi olabilmeyi öğrettiğini söyledi.

Esnaf, sanatkar ve zanaatkarların Ahilik Haftası'nı kutladığını ifade eden Doğu, şunları kaydetti:

"Ahiliğin oluşturduğu köklü dayanışma geleneği, ecdadımızın dünya medeniyetlerinin beşiği Anadolu'yu yurt yapmasına büyük katkı sunarken, aziz milletimizin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı tüm zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetinin de temel dayanaklarından birisidir. Günümüz dünyasında halen tartışılan toplam kalite yönetimi, tüketici hakları, sivilleşme ve kadın hakları gibi insani değerler 13. yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından "Ahilik Vizyonu" olarak uygulanmış ve diğer ülkelere de örnek olmuştur. Karslı hemşehrilerimin ve milletimizin Ahilik Haftası'nı kutluyor, Ahilik Haftası'nın amacına ulaşması temenni ediyorum."

Kars'ta 34. Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Kars'ta 34. Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Kars'ta 34. Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Kars'ta 34. Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Kars'ta 34. Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Halk Eğitim Merkezi, Ahilik Haftası, Ahilik, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta '34. Ahilik Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 17:52 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu 17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş 17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 16:59 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı 16:55 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi 16:18 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:55 Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
16:46 Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
16:44 Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor
Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı         
17:55
"Pucca" lakaplı Selen Işıl hakkında 1 yıla kadar hapis istemi         
17:46
11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular         
17:40
Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi         
17:28
Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor         
17:13
Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı         
16:58
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu         
16:00
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı         
15:07
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 18:03:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta "34. Ahilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement