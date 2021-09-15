Kars'ta "34. Ahilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Kars'ta "34. Ahilik Haftası" dolasıyla etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunulmasıyla süren programda, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Cüneyt İpteş, "Anadolu'da iktisadi düşünce ve Ahilik" konulu konferans verdi.

Programa, Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kars Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, çeşitli mesleklerden usta, kalfa ve çıraklar katıldı.

Törende, yılın ahisi, kalfası ve çıraklarına Doğu, Aygün ve Ayçiçek tarafından kuşakları bağlanarak plaket ve hediyeler verildi.

Vali yardımcısı Doğu, buradaki konuşmasında Anadolu'ya özgü bir kurum olan Ahilik kurumunu meydana getiren milletin, o dönemde birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve insan sevgisini esas alan anlayışla, bir çatı altında birlikte yaşayabilmeyi, iş ve meslek sahibi olabilmeyi öğrettiğini söyledi.

Esnaf, sanatkar ve zanaatkarların Ahilik Haftası'nı kutladığını ifade eden Doğu, şunları kaydetti:

"Ahiliğin oluşturduğu köklü dayanışma geleneği, ecdadımızın dünya medeniyetlerinin beşiği Anadolu'yu yurt yapmasına büyük katkı sunarken, aziz milletimizin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı tüm zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetinin de temel dayanaklarından birisidir. Günümüz dünyasında halen tartışılan toplam kalite yönetimi, tüketici hakları, sivilleşme ve kadın hakları gibi insani değerler 13. yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından "Ahilik Vizyonu" olarak uygulanmış ve diğer ülkelere de örnek olmuştur. Karslı hemşehrilerimin ve milletimizin Ahilik Haftası'nı kutluyor, Ahilik Haftası'nın amacına ulaşması temenni ediyorum."