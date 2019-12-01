Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.07'de merkez üssü Sarıkamış olan bir sarsıntı kaydedildi. 4.0 büyüklüğündeki depremin 7.04 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi. - KARS