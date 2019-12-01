Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.07'de merkez üssü Sarıkamış olan bir sarsıntı kaydedildi. 4.0 büyüklüğündeki depremin 7.04 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi. - KARS
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