Son Dakika Haberleri: Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.07'de merkez üssü Sarıkamış olan bir sarsıntı kaydedildi. 4.0 büyüklüğündeki depremin 7.04 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi. - KARS

Sarıkamış, Deprem, AFAD, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
Kars'ta otellere fuhuş baskını! 3 ay süren takip sonunda çete çökertildi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde iki deprem oldu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifası kabul edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 15:47:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]