Kars'ta 4 bin 770 kişini,n ihtiyacı evinde karşılandı - Son Dakika

Kars Valiliği'nce evden ayrılma kısıtlaması bulunan 4 bin 770 kişin ihtiyaçları evinde karşılandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri vatandaşları tek tek evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor. Kars Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, evden ayrılma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "14 Nisan 2020 tarihi itibariyle valiliğimize iletilen alışveriş, banka, sağlık, seyahat, sosyal hizmetler ve gıda yardım taleplerinden 4 bin 770'i karşılanmıştır" denildi. - KARS