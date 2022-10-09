KARS'TA 4 EVE YILDIRIM İSABET ETTİ, ELEKTRİKLİ EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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KARS'TA 4 EVE YILDIRIM İSABET ETTİ, ELEKTRİKLİ EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ

09.10.2022 14:48

KARS'ta 4 eve yıldırım isabet etti.

KARS'ta 4 eve yıldırım isabet etti. Evlerde çok sayıda elektrikli ev eşyası ve elektrik panolarına zarar veren yıldırım, vatandaşları korkuttu.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur uyarısında bulunduğu Kars'ta sabah saatlerinde aralıklarla sağanak yaşandı. Kentte, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olurken, saat 11.00 sıralarında Aydınlık Evler Mahallesinde 4 eve yıldırım isabet etti. Büyük bir panik yaşayan ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, evlerde incelemede bulundu. Yıldırım isabet eden evlerde çok sayıda elektrikli ev eşyası ile elektrik panolarının zarar gördüğü belirlendi.

Ev sahiplerinden Davut Basut, olay anında çarşıda olduğunu belirterek, 'Eşim, eve yıldırım vurduğunu söyledi. Sizler de durumu görüyorsunuz. 2 katlı evin elektrik aksamı tamamen yandı. Çocuk odasında olan pencerenin çıtaları patladı. O sırada içerde uyuyan çocuklar çok korkmuş. Tesisatçılar gelecek ve evdeki hasarı tespit edecek" dedi.

Evinde hasar oluşan Çınar Aginer, oturma odasında oturdukları sırada yıldırım çarpması sonucu televizyon ve buzdolabının içinden alevler çıkarak yandığını söyledi.

Yıldırım isabet eden 4 evde hasar olduğunu belirten Aydınlık Evler Mahallesi Muhtarı Kamil Metin, 'Bizim mahallede 4 tane evin hasarı var. Televizyon ve buzdolabı yanmış. Komşular bana haber verdi ben de yetkilere bildirdim, arkadaşlar da geldiler tespit ettiler" diye konuştu.(DHA)

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Kaynak: DHA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARS'TA 4 EVE YILDIRIM İSABET ETTİ, ELEKTRİKLİ EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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