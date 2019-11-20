Kars'ta 4 katlı binada korkutan yangın
6 saat önce
Kars'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
Kars'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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