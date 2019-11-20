Son Dakika Haberleri: Kars'ta 4 katlı binada korkutan yangın
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Kars'ta 4 katlı binada korkutan yangın

6 saat önce

Kars'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Kars'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Kars'ta 4 katlı binada korkutan yangın

İtfaiye, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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