Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

17.12.2020 16:53
Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Çengilli, Çilehane, Akören ve Kuloğlu köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

Kağızman, Akören, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika


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