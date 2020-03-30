Kars'ta 4 yerleşim yeri, karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta 4 yerleşim yeri, karantinaya alındı
6 saat önce
Kars'ta 4 yerleşim yeri, karantinaya alındıKARS'ın Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ile Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Susuz ilçesinin Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ta 4 yerleşim yeri, karantinaya alındı
KARS'ın Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ile Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Susuz ilçesinin Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronvirüse karşı alınan tedbirler kapsamında; karantina uygulanan Türkmeşen köyü, Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi, Erdağı köyü ile Karabağ köyüne giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:16 Kaynak: DHA
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