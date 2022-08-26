'BİR OYUNCAK DA SEN VER' GRUBU GÖNÜLLÜLERİ ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜ - Son Dakika
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'BİR OYUNCAK DA SEN VER' GRUBU GÖNÜLLÜLERİ ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜ

26.08.2022 10:14
'BİR OYUNCAK DA SEN VER' GRUBU GÖNÜLLÜLERİ ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜ

KARS'ta 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla biraraya gelen 'Bir Oyuncak da Sen Ver' grubu, topladıkları oyuncakları köyde yaşayan çocuklara dağıtarak yüzlerini güldürüyor.

KARS'ta 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla biraraya gelen 'Bir Oyuncak da Sen Ver' grubu, topladıkları oyuncakları köyde yaşayan çocuklara dağıtarak yüzlerini güldürüyor.

'Çocuk gülerse dünya güler' ve 'Oyuncaksız çocuk kalmasın' sloganıyla biraraya gelen 'Bir Oyuncak da Sen Ver' grubu, Kars Valiliği'nden aldıkları izinle kampanya başlattı. Kent merkezinde kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları otomobillerine dolduran grup, köyleri gezerek çocuklara dağıtıyor. Son olarak merkez Gelirli Köyü'ne giden gönüllüler, beraberlerinde getirdikleri oyuncakları Kur'an kursuna giden çocuklara dağıttı. Yakından takip ettiği grubun etkinliklerine katıldığını belirten Gelirli Köyü İmamı İsmail Mızrak, "Bu programları yapabilmek için gönüllü izleyici ve takipçilerin desteğine ihtiyaç var. 'Bir çocuk gülerse dünya güler' diyerek yola çıktık. İnşallah verilen desteklerle nice çocuğa ulaşmış olacağız. Bu çocuklar, benim öğrencilerim. Verdiğiniz destekle bugün mutlu oldular" diye konuştu. Oyuncak hediyesine sevinen Evin Berfin Alp (9), çok mutlu olduğunu söylerken Muhammet Sait Dağlar da (8) kampanya ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: DHA

Çocuk, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'BİR OYUNCAK DA SEN VER' GRUBU GÖNÜLLÜLERİ ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜ - Son Dakika

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