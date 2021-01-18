4 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı'da ahırda yakalandı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kişinin ölmesine neden olan ve olayın ardından kaçtığı öne sürülen zanlı jandarma ekiplerince Ağrı'da gizlendiği ahırda yakalandı.

İlçeye bağlı İnkaya köyünde 12 Kasım 2016'da çıkan kavgada F.K. (39) tartıştığı S.Y'yi (52) öldürerek kaçtı.

F.K'nin yakalanması için Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada F.K'nin Ağrı'da bir ahırda saklandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalan cinayet zanlısı F.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.