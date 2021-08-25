Kars'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kars'ta yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.