Kars'ta 404 Bin 420 dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb.) birlikte düşünülmesi gerektiğini belirterek, bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiğini kaydetti.



Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak



Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır" dedi.



Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır



Arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüdüğünü, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığını dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" diye konuştu.



Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, '2019 yılında Kars İlinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.



2019 Yılında Kars'ta 404 Bin 420 Dekar Arazi Toplulaştırıldı



Genel Müdür Aydın 'Kars İlimizde 2019 yılında, Kars Sulaması 1. Kısım AT ve TİGH Projesi ile Kars Arpaçay Bayburt Sulaması AT ve TİGH Projesi olmak üzere 2 adet projede toplam 404 bin 420 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülmektedir. Bunlardan Kars Sulaması 1. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan 30 köyü kapsayan 338.190 dekar alanda yürütülen AT ve TİGH işinde, 6 köyün kadastro kontrolleri yapılmış olup tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir. 24 köyün geçici yer teslimleri yapılmıştır. 922 km tarla içi yol açılmış olup, stabilize serimi ve sıkıştırması 2020 çalışma sezonunda tamamlanacaktır. Proje sahsındaki 11161 parsel, yapılan toplulaştırma çalışması ile 7043 parsele düşürülmek suretiyle toplulaştırma oranı %37 olmuştur.



Kars Arpaçay Bayburt Sulaması AT ve TİGH Projesi kapsamında ise 8 köyü kapsayan 66.010 dekar alanda yürütülen AT ve TİGH işinin %90'ı tamamlanmış olup, 3 köyün kadastro kontrolleri yapılarak tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir. 5 köyün kadastro kontrolleri devam etmektedir. Toplam 252 km uzunluğundaki tarla içi yollar teşkil edilmiş olup, 70 km'sinin stabilize serimi ve sıkıştırması tamamlanmıştır. Proje sahsındaki 5100 parsel, yapılan toplulaştırma çalışması ile 3912 parsele düşürülmek suretiyle toplulaştırma oranı %33 olmuştur." diye konuştu.



Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırların düzeltilmesi, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme tarla içi taş toplama hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,' Kars İlinde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 2 adet proje dahilinde 404 bin 420 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılı sonuna kadar her iki projeye ait 404 bin 420 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli' ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 'dedi. - KARS