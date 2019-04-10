Kars'ta 413 Kaçak Saat Ele Geçirildi

Kars'ta, jandarma ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada, 413 kaçak saat ele geçirildi.

Kars'ta, jandarma ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada, 413 kaçak saat ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kars-Iğdır kara yolunda uygulama gerçekleştirildi.



Kontrollerde Iğdır yönünden gelen bir kamyoneti durdurup arayan ekipler, aracın kasasındaki valizde fatura ve sevk irsaliyesi olmayan 120 bin lira piyasa değerindeki 413 kol saatini ele geçirdi.



Kamyonet sürücüsü, ekiplerce gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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