Son Dakika Haberleri: Kars'ta 42 Suçtan Poliste Kaydı Olan Zanlı Tutuklandı

Kars'ta 42 Suçtan Poliste Kaydı Olan Zanlı Tutuklandı

2 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve 42 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu anlaşılan zanlı tutuklandı.

Kars'ta 42 Suçtan Poliste Kaydı Olan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve 42 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu anlaşılan zanlı tutuklandı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede akaryakıt ve takım çantası hırsızlığı olaylarına karıştığı anlaşılan T.R.P'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu ilçede gerçekleştirilen operasyonla yakalanan T.R.P'den çalıntı olduğu belirlenen takım çantası da ele geçirildi.

Suç kaydı incelenen T.R.P'nin "yaralama", "kasten adam öldürme", "hırsızlık" ve "taciz" gibi 42 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu saptandı.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Sarıkamış, Kars, Güncel
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