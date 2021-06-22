Kars'ta 5 şüpheli krom madeni tesisinden kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalandı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, krom madeni tesisinden kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, krom madeni tesisinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, tesise düzenlediği operasyonda R.K, O.M, R.M, O.S. ve B.S'yi hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı.
Ekipler ayrıca bölgede çok sayıda kesilmiş halde kablo buldu.
Kaynak: AA
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