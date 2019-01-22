Son Dakika Haberleri: Kars'ta 50 Bin TL'lik Kablo ve Yedek Parça Hırsızlığına 2 Tutuklama

Kars'ta 50 Bin TL'lik Kablo ve Yedek Parça Hırsızlığına 2 Tutuklama

58 dakika önce

KARS'ta dört iş yerinden toplam 50 bin TL değerinde elektrik kablosu ve oto yedek parçası çaldıkları iddia edilen 2 kişi, tutuklandı.

Kars'ta 50 Bin TL'lik Kablo ve Yedek Parça Hırsızlığına 2 Tutuklama, System.String[]
KARS'ta dört iş yerinden toplam 50 bin TL değerinde elektrik kablosu ve oto yedek parçası çaldıkları iddia edilen 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Paşaçayırı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan dört iş yerinden toplam 50 bin TL değerinde elektrik kablosu ile çeşitli oto yedek parçaları çalanları bulmak için hakerete geçti. Yapılan araştırmada, kimlik bilgileri belirlenen 4 şüphelinin kablo ve yedek parçaları hurdacıya sattıkları tespit edildi. Geçen 18 Ocak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli ve hurdacı yakalanarak adliyeye çıkarıldı. Hırsızlık şüphelileri tutuklanarak cezaevine konulurken, hurdacı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için polisin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:16 Kaynak: DHA

Kars, Güncel
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