Son Dakika Haberleri: Kars'ta 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı Bulunuyor

Kars'ta 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı Bulunuyor

19 dakika önce

Kars'ta gündür etili olan kar yağışından 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı Bulunuyor, System.String[]
Kars'ta gündür etili olan kar yağışından 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kars'ta iki gündür aralıkla etkili olan kar yağışı ve tipi 50 köyün yolunu kapattı. Kar yağışından Akyaka'da 3, Arpaçay'da 7, Digor'da 10, ve Sarıkamış'ta 15 ve Susuz'da 5 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan etkili olan kar yağışı trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Trafik ekipleri, kent dışına çıkan sürücüleri, dikkatli olmları konusunda uyardı. Kar lastiği ve zincir bulunmayan bazı araçların ise trafiğe çıkşına izin verilmedi. Kar yağışının bugünde etkili olacağı öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

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