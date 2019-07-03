Son Dakika Haberleri: Kars'ta 56 düzensiz göçmen yakalandı
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Kars'ta 56 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ta 56 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 56 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:15 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel
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