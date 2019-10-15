Son Dakika Haberleri: Kars'ta 59 ekip, 219 polisle asayiş uygulaması yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta 59 ekip, 219 polisle asayiş uygulaması yaptı

Kars'ta 59 ekip, 219 polisle asayiş uygulaması yaptı

1 saat önce

Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da eş zamanlı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla;

Kars'ta 59 ekip, 219 polisle asayiş uygulaması yaptı, System.String[]

Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da eş zamanlı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde "Türkiye Güven Huzur (2019-4) Uygulaması" yapıldı.


Kars merkez ve ilçelerde 59 ekip ve 219 polisin katılımı ile yapılan denetim ve uygulamalarda bin 963 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 4 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı. Sigara Kanununa Muhalefet Suçundan 2 kişiye idari para cezası kesildi.


Uygulamada ayrıca aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 102 Umuma Açık Yer kontrol edilirken,1 umuma açık iş yerine sigara kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Uygulamada 260 araç kontrol edilmiş, 15 araca para cezası kesildi. - KARS

Türkiye, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu dergiye kapak oldu İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri Rus senatör: Yaptırımların Türkiye'ye bir zararı olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta 59 ekip, 219 polisle asayiş uygulaması yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]