Kars'ta 593 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta bir otomobilde 593 karton gümrük kaçağı sigara ile tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesi için başlattığı çalışmalar kapsamında teknik takibe alınan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince yapılan teknik takibe takılan kişilerin kullandığı ve içerisinde gümrük kaçağı sigara ve tütün taşıdığı belirlenen otomobil Kars'a giriş yaptığı esnada araç uygulama noktasında durduruldu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 593 karton gümrük kaçağı sigara, tütün ve çok sayıda makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.