Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada olaya karıştığı iddiasıyla aranan 4 kişiden biri yakalandı.

İlçenin Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 4 kişiden S.K, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçenin batı bölgesi ormanlık alanında silahıyla yakalandı.

Zanlı S.K, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine gönderildi.

Aranan 3 kişi için yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olay

Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Gözmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Korkmaz ailesinden 10 kişi gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmış, tutuklananlardan biri serbest bırakılmıştı. Aynı aileden 4 kişi ise aranıyordu.