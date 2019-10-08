Son Dakika Haberleri: Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası
Son Dakika Güncel Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

54 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada olaya karıştığı iddiasıyla aranan 4 kişiden biri yakalandı.

Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada olaya karıştığı iddiasıyla aranan 4 kişiden biri yakalandı.

İlçenin Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 4 kişiden S.K, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçenin batı bölgesi ormanlık alanında silahıyla yakalandı.

Zanlı S.K, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine gönderildi.

Aranan 3 kişi için yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olay

Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Gözmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Korkmaz ailesinden 10 kişi gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmış, tutuklananlardan biri serbest bırakılmıştı. Aynı aileden 4 kişi ise aranıyordu.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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