Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

Olaya ilişkin yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklanan kişilerden birisi daha sonra serbest bırakılırken, 3 şüpheli de aranıyordu.

Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin aranan iki zanlının yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden M.K, jandarma ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Taşlıgüney köyü bölgesinde, yol kontrolü yapılırken bir otomobilde yakalandı.

İlçenin Çamyazı köyünde, mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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