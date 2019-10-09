Son Dakika Haberleri: Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası
Son Dakika Güncel Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

2 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

İlçenin Çamyazı köyünde, mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.


Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden M.K, jandarma ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Taşlıgüney köyü bölgesinde, yol kontrolü yapılırken bir otomobilde yakalandı.


M.K, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olaya ilişkin aranan iki zanlının yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Olay


Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.


Olaya ilişkin yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklanan kişilerden birisi daha sonra serbest bırakılırken, 3 şüpheli de aranıyordu.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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