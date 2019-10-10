Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dün yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçenin Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında, dün jandarmanın uygulamasında yakalanan M.K'nin işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekiplerince Sarıkamış Adliyesine gönderilen M.K, savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan M.K, yakalanmamaları için olayın diğer zanlılarına yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Silahlı kavgayla ilgileri bulunan 2 zanlının daha arandığı belirtildi.

Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Korkmaz ailesinden 10 kişi gözaltına alınmış, tutuklanan 6 zanlıdan biri daha sonra serbest bırakılmıştı.