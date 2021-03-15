Son dakika haber | Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber | Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına devam edildi

15.03.2021 17:03

Son dakika haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili güvenlik gerekçesiyle Sivas'ta görülen duruşmaya devam edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili güvenlik gerekçesiyle Sivas'ta görülen duruşmaya devam edildi.

Duruşma nedeniyle Sivas Adalet Sarayı yerleşkesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri adliye bahçesinde güvenlik noktası oluşturarak gelenlerin üstünü aradı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, sanıkların dinlendiği sırada Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminde yaşanan sorun nedeniyle 28 Mayıs'a ertelendi.

Mahkeme heyeti, Sivas E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar Ahmet, Aptulbaki, Habip, Gıyasettin, Nuriye, Resul, Erdinç, Mustafa, Savcı, Hamit, İsmail ve Ruhani Korkmaz ile tutuksuz sanıklar Ömer Korkmaz ve Feyzullah Yıldırım'ın bir sonraki celsede mahkeme salonunda hazır edilmesine karar verdi.

Olay

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde, 2019 yılı mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haber | Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına devam edildi
Son dakika haber | Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına devam edildi
Son dakika haber | Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına devam edildi
Son dakika haber | Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına devam edildi

Adalet, Sivas, Mayıs, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?
Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi         
18:35
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası         
18:05
Otomobilin çarptığı çocuk, havada taklalar attı! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada Otomobilin çarptığı çocuk, havada taklalar attı! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada         
17:56
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü         
17:16
Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek         
16:43
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi         
15:01
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 18:48:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei