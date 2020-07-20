Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasının sanıklarına müebbet hapis istemi - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 6 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin 15 tutuklu sanık hakkında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçeye bağlı Çamyazı köyünde, 19 Mayıs 2019'da K. ve G. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati G. ile Ahmet P'nin öldürüldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu tutuklu sanıklar F.K, A.K, E.K, A.K, Ö.K, H.K, İ.K, K.K, M.K, N.K, R.K, S.K, R.K, A.K, H.K, hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandığı ve tartışmanın devamında G. ve K. aileleri arasında ölümle sonuçlanan silahlı kavga yaşandığı aktarıldı.

Bu nedenlerle sanıkların 6 kişinin ölümüne ilişkin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapsi talep edilen iddianamede, sanıkların "kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Davanın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin kararı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi kararlaştırıldı.