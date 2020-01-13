Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasının firari zanlısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasının firari zanlısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasının firari zanlısı İstanbul'da yakalandı

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı İstanbul'da yakalandı.

Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasının firari zanlısı İstanbul'da yakalandı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı İstanbul'da yakalandı.

Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı, Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden K. ve G. aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan E.K, İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandı.

Kente getirilen ve olayla ilgili aranan tek şüpheli olduğu belirtilen E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Çamyazı köyünde geçen yıl mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle K. ve G. aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kavgaya ilişkin yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlılardan birisi serbest bırakılmış, şüpheli E.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Sarıkamış, İstanbul, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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