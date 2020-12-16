Kars'ta 6 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

Kars'ta 6 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

16.12.2020 13:51
Kars'ta 6 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı, System.String[]

Kars'ta 6 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Kars'ta 6 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılarak toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Subatan, Mezra, Kağızman'ın Akdam, Digor'un Şirinköy, Sarıkamış'ın Başköy ve Akyaka'nın Duraklı köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı 6 köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

Sarıkamış, Kağızman, Valilik, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta 6 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Daha önce hiç korona vakasının görülmemişti! Madende çalışan işçi ve ailesinin testleri pozitif çıktı Daha önce hiç korona vakasının görülmemişti! Madende çalışan işçi ve ailesinin testleri pozitif çıktı         
12:03
İş yerindeki hırsızlıklarla baş edemeyen esnaf, çareyi 100 bin takipçili hesabında ifşa etmekte buldu İş yerindeki hırsızlıklarla baş edemeyen esnaf, çareyi 100 bin takipçili hesabında ifşa etmekte buldu         
11:30
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar         
10:12
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 14:00:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta 6 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei