KARS'TA 632 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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KARS'TA 632 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

18.03.2022 11:31

KARS'ın Kağızman ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet eser ele geçirildi.

KARS'ın Kağızman ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet eser ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kağızman ilçesinde 3 kişide yüklü miktarda tarihi eser olduğu bilgisini aldı. KOM ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin ev iş yerlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aramalarda ayrıca şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan "tarihi eser kaçakçılığı" kapsamında adli işlem yapıldı. Tarihi eserlerin Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

KARS'TA 632 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
KARS'TA 632 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
KARS'TA 632 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS'TA 632 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARS'TA 632 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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