Kars'ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı - Son Dakika

Kars'ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı

Vatandaşların ilk uğrak yeri Harakani Türbesi oldu

KARS - Kars'ta 65 yaş üstü vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Bir vatandaş ise 'hanım beni' evden kovdun diyerek dert yandı.

Sokağa çıkma izniyle birlikte 65 yaş üstü vatandaşların ilk uğrak yeri Harakani Türbesi oldu. Ebu'l Hasan-ı Harakani Türbesini de ziyaret ederek dua etti.

"Hanımla kavga ediyorum"

Hanımıyla evde kaldığı süre içerisinde kavga ettiğini ifade eden vatandaş, "Kadınla dövüşüyorum, beni dışarı atıyor. Yaşlısın senden iş geçmiş çık git. Yaş 72 sen çalışırken bir şeyler yapıyordun. Şimdi iş geçmiş yürü dışarı çık. Kanun beni tutuyor, nereye gideyim" diye konuştu.

65 yaş üstü vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni saat 11.00 itibarıyla başladı. Yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamayan vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı. Kars'ta havanın soğuk olmasına rağmen dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, gönüllerince gezme fırsatı buldu.