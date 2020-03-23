Kars'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor - Son Dakika

Kars'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

6 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı'nda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kars'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını

Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı'nda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Kars'ta göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, yerel yönetim, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşan grup, kentteki çalışmalarına başladı.

Kars il merkezi ve ilçelerde 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçları Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanıyor.

Öte yandan 'Vefa Sosyal Destek Gurubu'na Vatandaşların ihtiyaçlarını 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecek. - KARS

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Muammer Türker, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:43 Kaynak: İHA

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