Kars'ta 66 bin 241 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

Kars'ta, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 591 okulda, eğitim gören, 66 bin 241 öğrenci ile 3 bin 713 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.



Kars'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 591 okulda, 66 bin 241 öğrenci yeniden ders başı yaptı.



2019-2020 eğitim öğretim yılı 17 Ocak 2020 tarihinden başlayan yarıyıl tatili bugün ilk ders zilinin çalmasıyla ile sona erdi. Yeniden ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci yarıyıl başlamış oldu.



2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan'da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık ara ile öğrenciler yaz tatiline girecek. - KARS