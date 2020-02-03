Kars'ta 66 bin 241 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta 66 bin 241 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

Kars'ta 66 bin 241 öğrenci ders başı yaptı

7 saat önce

Kars'ta, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 591 okulda, eğitim gören, 66 bin 241 öğrenci ile 3 bin 713 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.

Kars'ta 66 bin 241 öğrenci ders başı yaptı, System.String[]

Kars'ta, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 591 okulda, eğitim gören, 66 bin 241 öğrenci ile 3 bin 713 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.


Kars'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 591 okulda, 66 bin 241 öğrenci yeniden ders başı yaptı.


2019-2020 eğitim öğretim yılı 17 Ocak 2020 tarihinden başlayan yarıyıl tatili bugün ilk ders zilinin çalmasıyla ile sona erdi. Yeniden ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci yarıyıl başlamış oldu.


2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan'da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık ara ile öğrenciler yaz tatiline girecek. - KARS

Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
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