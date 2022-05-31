Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi - Son Dakika
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Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi

31.05.2022 11:11
Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi

İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 71 düzensiz göçmenden 68'i sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi.

İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 71 düzensiz göçmenden 68'i sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi.

Bir süre önce güvenlik güçlerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 71 düzensiz göçmen, hafta sonu Kars'a getirildi.

İl Göç İdaresinde yapılan işlemler sırasında bu kişilerden 3 Afganistan uyruklunun uluslararası koruma başvurusunda bulunduğu belirlendi.

Bu 3 kişi hariç diğer 68 düzensiz göçmen Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.

Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi
Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi

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Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun 5'i Antalya'dan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun 5'i Antalya'dan Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı Kars'a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı
Kaynak: AA

İstanbul, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi - Son Dakika
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